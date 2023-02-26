Solomon Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Afriyie 5 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Afriyie Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Afriyie'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Solomon Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Afriyie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Afriyie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Afriyie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Tamale City

Solomon Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Afriyie şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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