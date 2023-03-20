Somali'de hazırlanan raporda geçen yıl 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya koyuldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Somali Sağlık Bakanlığınca hazırlanan raporda Somali'de geçen yıl yarısı çocuk yaklaşık 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

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Somali'de hazırlanan raporda geçen yıl 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya koyuldu

Somali'de geçen yıl yarısı çocuk yaklaşık 43 bin kişinin kuraklık nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

RAPORDA 2023 YILINDA DURUMUN DAHA KÖTÜ OLABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Somali Sağlık Bakanlığınca hazırlanan raporda, 2022 yılında kuraklığın yol açtığı açlık ve sağlık sorunlarından ötürü yaklaşık 43 bin kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Ölenlerin yarısının 5 yaş altında çocuklar olduğu ifade edilen raporda, 2023'te durumun daha kötü olabileceğine işaret edildi.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKEDE GIDA GÜVENLİĞİ OLMADIĞINI ACİL YARDIM İHTİYACI OLDUĞUNU DUYURDU

Raporda, Etiyopya ve Kenya'yla 5 dönemdir yağmur mevsiminde yağış alamayan Somali için krizin bitmekten uzak olduğu ve durumun 2017-2018 kuraklığından dahi kötü olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), ülkede gıda güvenliği olmayan yaklaşık 7,6 milyon kişinin acil ihtiyaçları için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

KAYNAK: AA

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