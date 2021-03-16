Somali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Somali'nin Bayrağı Nasıldır?

Somali Demokratik Cumhuriyeti olarak anılan, Doğu Afrika'da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir.1991’de Somali İç Savaşı'nın başlamasından beri devletin çoğu bölgesinde merkezi bir hükûmet kontrolü yoktur. Uluslararası olarak tanınmış Federal Geçiş Hükümeti, ülkenin sadece küçük bir parçasını yönetmektedir.

Somali'nin Başkenti?

“Mogadişu” şehri Somali'nin başkentidir.

Somali'nin Para Birimi Nedir?

“Somali Şilini” Somali'nin para birimidir.

Somali'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Somali'nin telefon alan kodu : + 252

Somali'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Somali

Somali'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Mogadişu

Somali'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Somalia

Somali'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Mogadishu

Somali'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Muqdisho - Maqadīshū

Somali'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Soomaaliya -aş-Şūmāl

Somali'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Somalice - Arapça

Somali'nin Bayrağı Nasıldır?