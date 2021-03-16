Somali'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Somali'nin Bayrağı Nasıldır?
Somali'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Somali'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Somali hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Somali Demokratik Cumhuriyeti olarak anılan, Doğu Afrika'da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir.1991’de Somali İç Savaşı'nın başlamasından beri devletin çoğu bölgesinde merkezi bir hükûmet kontrolü yoktur. Uluslararası olarak tanınmış Federal Geçiş Hükümeti, ülkenin sadece küçük bir parçasını yönetmektedir.
Somali'nin Başkenti?
“Mogadişu” şehri Somali'nin başkentidir.
Somali'nin Para Birimi Nedir?
“Somali Şilini” Somali'nin para birimidir.
Somali'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Somali'nin telefon alan kodu : + 252
Somali'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Somali
Somali'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Mogadişu
Somali'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Somalia
Somali'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Mogadishu
Somali'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Muqdisho - Maqadīshū
Somali'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Soomaaliya -aş-Şūmāl
Somali'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Somalice - Arapça