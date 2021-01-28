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Somaspor - Esenler Erokspor maçı CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 3. Lig 3. Grupta Somaspor - Esenler Erokspor maçı oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme detayları haberimizde mevcut.

Somaspor - Esenler Erokspor maçı CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Alt liglerde heyecan sürüyor. Sezonun ikinci yarısına başlayan Misli.com 3. Lig 3. Grupta günün canlı yayınlanacak maçı Somaspor - Esenler Erokspor olarak belirlendi. Karşılaşma öncesindeki detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ligde 16 maçın sonunda 35 puana ulaşan Somaspor, 1. sırada yer alıyor. Esenler Erokspor ise 16 maçta 33 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor. 

SOMASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI

Somaspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de Soma Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı, Furkan Bakan yönetecek. Furkan Bakan'ın yardımcılıklarını ise Eren Özçelik ve Şükrü Çavcı üstlenecek.

Bu ligde Somaspor evinde 8 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Esenler Erokspor deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Onur Ulaş, Hakan Çakır, Enes Bayır, Oğuzhan Yıldırım, Nurettin Çağlar, Mustafa Şengül, Uğur Can, Muhammed Öztürk, Özcan Aydın, Umut Koray Öz    

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Bora Yelken, Erdinç Karakaş, Berk Taşkın, Muharrem Öner, Enes Soy, Murat Kayalı, Taygun Vurgun, Samet Dağlı, Mehmet Mert Özkaptan, Abuzer Gaffar Toplu

Onur Çelik
Spor Editörü
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