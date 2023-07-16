Çok uzun yıllar insanların ilgisini toplayan ombre son zamanlarda yerini sombreye bırakıyor. Ombreye nazardan daha yumuşak renklerle yapılan bir saç uygulaması olan sombre daha doğal ve parlaktır. Peki sombre nedir, ombre nedir? Sombre ve ombre arasındaki farklar nelerdir? Sombre nasıl yapılır?

Sombre Nedir?

Sombre, yumuşak renklerle saça yapılan geçişlere denir. Sombre, saçın dibi ve uçlarında biraz ton farkı bulunmasıdır. Saç uçları saç diplerine göre biraz daha açık renkli olur. Saç rengine yumuşak tonlarla geçişler yapıldığı için saç güneş ışığından açılmış gibi durmaktadır. Sombre işleminde yeşil, gri, mavi gibi renkler yerine kişinin saç rengine yakın renkler kullanılır.

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Ombre Nedir?

Saça yapılan ombrede saçın boyuna ve ucuna saç renginden daha açık renkler uygulanır. Ombre için hangi ton seçilirse seçilsin doğal ve uyumlu geçişler yapılır. Ombre işleminde saç dipleri kendi renginde bırakılması ombrenin daha doğal bir görüntü oluşturmasını sağlar. Ombre saça parlaklık ve canlılık verir.

Sombre ve Ombre Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ombre uygulamasında saç dipleri daha koyuyken uçlara doğru daha açık renklerin kullanıldığı bir saç işlemidir. Çoğu saç rengine yapılabilen bir saç uygulamasıdır. Sombre saç uçları, saç dibi ve saç boyundaki renklerin farklı renkte olmasına rağmen birbiriyle uyum sağlayarak doğal gözükmesidir. Sombre de çoğunlukla her saç rengine uygun şekilde yapılır.

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Sombre Nasıl Yapılır?

Sombre saç rengine göre seçilen boya saç ucundan saç boylarına doğru uygulanır. Bu uygulama sayesinde saç uçları ve saç dibi arasında çok doğal ve yumuşak geçişler yapılır. Belli ton farkları yerine yumuşak geçişlerin yapılması saç rengini daha doğal ve parlak gösterir.

Ombre Nasıl Yapılır?

İlk önce saça uygulanacak renk seçilir. Keskin bir görünüş olmaması için saça krepe yapılır. Krepelerin alt bölümleri istenilen herhangi bir renk ile birlikte boyanır. 30-40 dakika kadar bekledikten sonra saç yıkanır.



Ombre kime yakışır?

Saç ombresi, doğal ışıltılar isteyen herkese yakışabilecek saç uygulamalarından. Saçlarınız hangi renk olursa olsun ona uyum sağlayabilir. Üstelik kıvırcık, düz ya da dalgalı olması da önemli değil. Her saç tipine yakışmasıyla bilinir. Siyah saçınıza bile sarı ombre yapabileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Ayrıca saç renkleri ve saç kesimleri kararı verilmeden önce yüz tipinize yakışacak renk ve modeli seçmek önemliyken, ombre her yüz şekline de uyum sağlar. Ayrıca, ters ombre tekniğini de deneyebilirsiniz. Klasik ombre saçın orta kısımlarından uçlara doğru açık bir geçiş sağlarken ters ombrede saç ucundan yukarı çıktıkça ton koyulaşır. Bu uygulama genellikle çok açık renkler için tercih edilir.

Ombre ve Sombre Zararlı mı?

Ombre ve sombrenin her ikisi de saçın uçlarına uygulanır. Saç uçlarına uygulandığından dolayı diğer boyama işlemlerinden daha az zararlıdır. Saçın daha az zarar görmesini sağlamak için işlemden sonra bakım yapılması ve nemlendirilmesi iyi olacaktır.

Ombre Kaç Ayda Bir Yapılır?

Saç boyasını saç uzadıkça dipler kendi renginde çıktığı için her ay yenilemek gerekirken, ombre için 5-6 ayda bir yenileme yapılabilir.

Nasıl yapıldığından da biraz bahsedersek; öncelikle saçınıza uyacak tona karar vermeniz gerekir. Burada kuaförünüz sizin için en iyi tonu tercih edecektir. Dilerseniz saçınıza yakın birkaç ton açık bir ton tercih edebilir ya da tamamen farklı renklere de yönelebilirsiniz.

Ombre Bakımı Nasıl Olur?

Eğer saçlarınız çok yıpranmışsa, ombre işlemi için açıcılar uygulandığı için bu uygulamayı yapmadan önce biraz beklemenizde fayda var. Bu sürede saçlarınıza doğal maskeler yapabilir ve bir saç bakım rutini edinebilirsiniz. Kırık ve yıpranmış saç uçlarınızı da biraz kestirebilirsiniz.

Saçlarınızı ombre yaptırdıktan sonra da bakımlarını ihmal etmemeniz de önemli. Özellikle bir süre ısı ile şekillendirici aletlerden uzak durabilirsiniz. Fön çekmeniz ve maşa yapmanız gereken durumlarda ise mutlaka ısıya karşı koruyucu sprey kullanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca saç yıkama rutininize de yıpranmış saçlar için yoğun onarıcı şampuan ve saç kremini de dahil edebilirsiniz. Saç bakımınıza doğal bakım yağları da dahil edebilirsiniz. Haftada bir kez saçınızı nemlendircek ve parlamasını sağlayacak aleovera ve hindistan cevizi yağı ile maskeler de yapabilirsiniz.