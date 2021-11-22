Son 16 yılın en kötü Beşiktaş'ı! Beklenen performansın yanına bile yaklaşamadı!

Sezona iyi bir kadroyla ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta işler beklenildiği gibi gitmiyor. Siyah beyazlı ekipte son dönemdeki formsuzluk skorlara yansıyınca ortaya çıkan tablo, son yıllardaki en kötü Beşiktaş'ı gösterdi. Son olarak Alanyaspor'a kaybeden siyah beyazlı ekip ligde oynadığı 13 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 20 puan topladı ve 9. sırada yer aldı.

DIŞ SAHADA VARLIK GÖSTEREMİYOR

Kötü gidişatına bir türlü son veremeyen Beşiktaş'ta özellikle dış sahadaki formsuzluk dikkat çekiyor. ligde geri kalan 13 haftada 6 kez deplasmana giden siyah beyazlı ekip bu maçların yalnızca ikisinden puan alabildi. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor’a karşı 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazandı. Son 4 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Altay’a 2-1, Başakşehir’e 3-2, Hatayspor’a 1-0 ve Alanyaspor’a ise 2-0 mağlup olarak beklenenin uzağında bir performans sergiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UMDUĞUNU BULAMADI

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne de büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, devler liginde de umduğunu bulamadı. Takıma sezon başında birçok yıldız isim transferi yaparak Avrupa'da ses getirmek isteyen siyah beyazlı ekip, grup aşamasında çıktığı 4 maçta da mağlup olarak oldukça olumsuz bir tablo çizdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarısız bir tablo çizilince ligde başarı bekleyen taraftar her iki organizasyonda da umduğunu bulamadı.

Siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki grup maçında evinde Ajax ile karşılaşacak.