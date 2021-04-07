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  3. Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, maç hazırlıklarının sonuna geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Son antrenman tamamlandı! Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

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