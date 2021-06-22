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SON DAKİKA| FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik dev operasyon

SON DAKİKA|  İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyonda 32'si muvazzaf, 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA| FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik dev operasyon

Son dakika haberi... İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR MERKEZLİ 40 İLDE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA| FETÖnün TSK yapılanmasına yönelik dev operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

GÖZALTI KARARI VERİLENLER ARASINDA ÜST DÜZEY ASKERLER DE VAR

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü albay, 2'si yarbay, 6'sı yüzbaşı, 15'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 57'si astsubay, 6'sı uzman çavuş rütbesinde, 9'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46'sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup, 33'ü muvazzaf 95 asker, 34'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, 2'si örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen asker sorumlusu mahrem sözde imam ile 1'i örgütsel katalog evliliği tespit edilen asker eşi bayan olduğu bildirildi.

SON DAKİKA| FETÖnün TSK yapılanmasına yönelik dev operasyon

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