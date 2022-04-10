Son dakika! Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşı uygulamaları hız kesmeden sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Son dakika: 10 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Son 24 saat korona tablosu İşte detaylar..

10 NİSAN 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

9 Nisan 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

9 NİSAN 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

9 Nisan 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı. Buna göre; Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 986 yeni vaka tespit edlidi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 8 bin 825 olarak kayıtlara geçti.

24 saatte yapılan test sayısı ise 186 bin 226 oldu.

8 NİSAN 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Nisan 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 120 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu. Bir günde toplam 197 bin 554 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olarak kaydedildi.

7 NİSAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

7 Nisan 2022 PerşembeTürkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 36 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 9 bin 354 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

6 Nisan 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi, 41 kişi vefat etti. 14 bin 332 kişi daha koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

5 NİSAN 2022 SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

5 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı. Buna göre, Son 24 saatte yapılan 232 bin 135 testte 12 bin 213 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük korona tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel verilerle yayımlanıyor. Tabloda son olarak 9 bin vaka, 38 vefat yer aldı. Uygulanan aşı oranı ise 147 milyon sınırını aşmış durumda. Gözler 4 Nisan Pazartesi tablosuna çevirilmiş durumda

3 NİSAN 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte yapılan 211 bin 68 testte 9 bin 21 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 312 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi.

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Nisan 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 783 oldu.

1 NİSAN 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Nisan 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 367 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser hastaları

-Sağlık çalışanları

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 2 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.