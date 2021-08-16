Son dakika | Sağlık Bakanlığından yeni kararlar: 15 yaş üstünün tamamı ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar aşı olabilecek Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 yaş ve üstü olan vatandaşların yanı sıra kronik rahatsızlığı olan 12 yaş ve üstü kişilere koronavirüs aşısı olma hakkı tanıdı. Öte yandan PCR testinin pozitif çıkmasının ardından 3 ay sonra yapılan Kovid-19 aşısının süresi 1 aya indirildi. Dördüncü doz aşı uygulaması ise üçüncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı aşılamada yeni kararlar aldı. TRT Haber'in haberine göre aşılamada yaş sınırında değişikliğe gidildi. Buna göre 15 yaş üstü olan tüm vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. TEST POZİTİFLİĞİ SONRASI AŞI 1 AY SONRA YAPILABİLECEK Öte yandan PCR testi pozitif çıktıktan 3 ay sonra yapılan Kovid-19 aşısı uygulamasının süresi 1 aya düşürüldü. Salgını atlatan vatandaşlar 1 ay sonra koronavirüs aşısı olabilecekler. DÖRDÜNCÜ DOZ KARARI Bunun yanında dördüncü doz aşı uygulaması, üçüncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. 4. doz aşı kararı yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle tanındı. Bunun yanında 2 doz Sinovac aşısının ardından 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. doz hak verildi. Kaynak: TRT Haber Tayfun Altuntaş Editör aşıYaş