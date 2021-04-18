SON DAKİKA! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti!

Son dakika... 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ,“19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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