SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu boksta finale yükseldi!
SON DAKİKA...2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu Boksta kadınlar 51 kiloda finale yükselen ilk Türk kadın boksör oldu.
SON DAKİKA...Buse Naz Çakıroğlu'ndan sevindiren haber. Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Boksta kadınlar 51 kiloda finale yükselen ilk Türk kadın boksör oldu.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-wen'i mağlup ederek finale yükseldi!
Buse Naz Çakıroğlu: "Çok inandık. Final oynayarak değil altın madalya alarak gitmek istiyoruz. Son 1 adım."
Milli Sporcumuz, 7 Ağustos 08.15’de olimpiyat şampiyonluğu için ringe çıkacak...