Son dakika! 26. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'in heyecan dolu maçlarında görev alacak hakemler açıklandı!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de heyecanın dozu her geçen maçla artarken yeni hafta ile karşılaşmalar da kaldığı yerden devam edecek.

Ligin 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemlerin listesi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Bu göre Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

18 ŞUBAT 2022 CUMA

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa / Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir / Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor / Atilla Karaoğlan

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor / Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Altay / Volkan Bayarslan

20 ŞUBAT PAZAR

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor / Kadir Sağlam

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor / Mert Güzenge

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor / Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor / Yasin Kol

21 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Galatasaray / Arda Kardeşler