Son dakika! 26. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'in heyecan dolu maçlarında görev alacak hakemler açıklandı!
Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakem listesi TFF tarafından açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Konyaspor maçına ise Mete Kalkavan atandı.
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de heyecanın dozu her geçen maçla artarken yeni hafta ile karşılaşmalar da kaldığı yerden devam edecek.
Ligin 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemlerin listesi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Bu göre Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
18 ŞUBAT 2022 CUMA
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa / Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir / Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor / Atilla Karaoğlan
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor / Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Altay / Volkan Bayarslan
20 ŞUBAT PAZAR
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor / Kadir Sağlam
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor / Mert Güzenge
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor / Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor / Yasin Kol
21 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Göztepe - Galatasaray / Arda Kardeşler