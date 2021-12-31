Arka Sokaklar bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Arka Sokaklar dizisi bu hafta yok mu, var mı? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı! Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olacağına da yürekten inanıyorumCengiz Ünder'e sürpriz teklif! Transferin gerçekleşmesi an meselesi!Bu hafta Aşk Mantık İntikam var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam hangi gün?Aşk Mantık İntikam bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölüm ne zaman? Hangi gün oynuyor?2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle, canlı yayın | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linkiMilli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?2022 Ankara Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20951001331 Aralık Mekke'nin fethi ile ilgili sözler, ayetler | Mekke'nin fethi kutlama mesajları, resimli, sözlü, görsel 2022Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Son dakika | 4 doz aşı olanlar dikkat! 5. doz aşı randevuları açıldı

Son dakika | 4 doz aşı olanlar dikkat! 5. doz aşı randevuları açıldı

Son dakika... Koronavirüs salgınına karşı iki doz Sinovac aşısı olduktan sonra 2 doz BioNTech'de yaptıran kişiler son dozun üzerinden 3 ay geçmişse hatırlatma dozlarını (5.doz) olabilecek.

Son dakika | 4 doz aşı olanlar dikkat! 5. doz aşı randevuları açıldı

Son dakika...Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan aşılama programı sürüyor.  Bu doğrultuda 2 doz Sinovac aşısını olan ardından ise 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısını yaptırması üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra aşı randevularını oluşturabilirler. Ayrıca vatandaşlar  2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Son dakika | 4 doz aşı olanlar dikkat! 5. doz aşı randevuları açıldı

VATANDAŞLAR İSTEDİĞİ AŞIYI OLABİLECEK

Aşı olacak kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna giderek aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar BioNTech, Sinovac ve yerli aşı TURKOVAC'ı hatırlatma dozu olarak olabilecek. Öte yandan TURKOVAC aşıları şimdilik şehir hastanelerinde yaptırılabiliyor. 

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika | 4 doz aşı olanlar dikkat! 5. doz aşı randevuları açıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT