Son dakika | 4 doz aşı olanlar dikkat! 5. doz aşı randevuları açıldı

Son dakika...Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan aşılama programı sürüyor. Bu doğrultuda 2 doz Sinovac aşısını olan ardından ise 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısını yaptırması üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra aşı randevularını oluşturabilirler. Ayrıca vatandaşlar 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

VATANDAŞLAR İSTEDİĞİ AŞIYI OLABİLECEK

Aşı olacak kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna giderek aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar BioNTech, Sinovac ve yerli aşı TURKOVAC'ı hatırlatma dozu olarak olabilecek. Öte yandan TURKOVAC aşıları şimdilik şehir hastanelerinde yaptırılabiliyor.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

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