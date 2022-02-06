Son dakika: 6 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu

Son dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren verileri internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 6 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu haberimizde....

6 ŞUBAT 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

6 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaşıldı.

5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

5 Şubat 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

4 ŞUBAT 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

4 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaşıldı:

Buna göre, son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 536 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,61 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

100 BİN NÜFUSA KARŞILIK GELEN VAKA SAYILARI HARİTASI (15-21 OCAK 2022)

İllere göre 15-21 Ocak'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"İstanbul (1245,73), Kocaeli (930,58), Kırklareli (889,32), Yalova (815,43), Tekirdağ (814,01), İzmir (729,81), Ankara (725,62), Eskişehir (725), Bingöl (700,93), Bolu (697,9), Giresun (679,71), Bilecik (678,5), Rize (672,84), Bursa (667,96), Erzurum (596,09), Trabzon (589,97), Sakarya (570,66), Muğla (536,49), Düzce (528,21), Çanakkale (519,99), Edirne (502,5), Ordu (477,02), Çankırı (457,31), Kastamonu (453), Samsun (450,49), Manisa (442,29), Tunceli (432,63), Balıkesir (432,24), Zonguldak (426,25), Siirt (419,85) Sinop (415,32), Bartın (411,6), Kütahya (407,15), Uşak (403,05), Gümüşhane (399,43), Kırıkkale (396,12) Karabük (392,83), Tokat (390,56), Elazığ (364,65), Erzincan (339,55), Denizli (336,82), Nevşehir (326,27), Yozgat (321,17), Batman (306,64) Çorum (306,34), Konya (284,13), Aydın (284,07), Sivas (280,08), Isparta (276,85), Kayseri (274,23), Amasya (256,04), Adana (251,69), Bayburt (249,05), Diyarbakır (243,07), Burdur (241,49) Aksaray (236,4), Kars (221,81), Artvin (218,29), Kırşehir (210,25), Iğdır (210,12), Mersin (198,42), Afyonkarahisar (196,22), Bitlis (177,21), Niğde (162,68), Muş (160,54), Ardahan (158,07), Gaziantep (155,53), Kilis (154,07), Kahramanmaraş (133,37), Mardin (124,49), Ağrı (122,14), Hatay (114,44), Karaman (107,09), Malatya (105,56), Osmaniye (102,27)Antalya (94,1), Şırnak (93,91), Hakkari (77,71), Adıyaman (58,98), Şanlıurfa (48,65), Van (29,67)"

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser hastaları

-Sağlık çalışanları

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 2 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.