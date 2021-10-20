Son dakika | 7 kişiyi canice öldürmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Son dakika haberi... Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme"den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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NE OLMUŞTU?

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilmiş ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.