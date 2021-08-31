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  4. Son dakika! A Milli basketbol takımımızın rakipleri belli oldu!

Son dakika! A Milli basketbol takımımızın rakipleri belli oldu!

Son dakika! FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde mücadele edecek olan A Milli basketbol takımımızın rakipleri belli oldu.

Son dakika! A Milli basketbol takımımızın rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimi TSİ bugün gerçekleşti. 2 yıl sonra yapılacak olan FIBA Dünya Kupası 2023'te birden fazla ülke turnuvaya ev sahipliği yapacak. Kura sonucuna göre A Milli Erkek Basketbol takımımız, FIBA Dünya Kupasının Avrupa elemelerinde B grubunda mücadele edecek. 

 

Avrupa Elemeleri B Grubu:

-Türkiye
-Yunanistan
-Büyük Britanya
-Belarus

32 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile beraber Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç ülkeleri de mücadele edecek.

Son dakika! A milli basketbol takımımızın rakipleri belli oldu!

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUPLARI ŞEKİLDE:

A Grubu: Sırbistan, Letonya, Belçika, Slovakya

B Grubu: TÜRKİYE, Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus

C Grubu: Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya, İsveç

D Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Estonya

E Grubu: Fransa, Karadağ, Macaristan, Portekiz

F Grubu: Litvanya, Çekya, Bosna Hersek, Bulgaristan

G Grubu: İspanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Makedonya

H Grubu: İtalya, Rusya, Hollanda, İzlanda

22 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Maç takvimi ise şu şekilde:

1. Pencere Maçları: 22-30 Kasım 2021

2. Pencere Maçları: 21 Şubat–1 Mart 2022

3. Pencere Maçları: 27 Haziran–5 Temmuz 2022

4. Pencere Maçları: 22-30 Ağustos 2022

5. Pencere Maçları: 7-15 Kasım 2022

6. Pencere Maçları: 20-28 Şubat 2023

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