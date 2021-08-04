SON DAKİKA| A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!

SON DAKİKA...Tokyo Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde Güney Kore ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı 3-2 mağlup olarak olimpiyatlara veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

İlk sette Milli Takım 5-2 öne geçti

İlk sette Milli Takım 8-6 önde...

Skor 11-9 oldu ve mola...

İlk sette Milli Takım 18-13 önde...

İLK SETİ KAZADIK! 25-17

İkinci sette Güney Kore 4-2 öne geçti

İkinci sette Güney Kore 11-6 öne geçti ve mola geldi...

İkinci sette Güney Kore 15-7 öne geçti

İkinci sette Güney Kore 22-14 öne geçti

2.SETİ GÜNEY KORE 25-17 KAZANDI VE DURUMU 1-1 YAPTI

Üçüncü sette Güney Kore 5-1 öne geçti

Üçüncü sette kaptan Eda Erdem'in sayısı ile 15-15 eşitlik geldi ve mola...

İki kez set sayısını çevirdik! Durum 24-24...

3.SETİ GÜNEY KORE 28-26 KAZANDI VE DURUMU 2-1 YAPTI

4.sete iyi başladık! 7-2 öndeyiz...

4.sette durum 14-11 ve mola geldi...

Tuğba Şenoğlu ve Ebrar Karakurt'un katkıları ile 19-14 öndeyiz...

4.SETİ KAZANDIK! 25-18...Skor 2-2

Final setinde Tuğba Şenoğlu'nun sayıları ile 3-2 öndeyiz...

Heyecan yüksek! Durum 6-5 oldu

12-10 gerideyiz ve mola...

FİNAL SETİNİ 15-13 KAYBETTİK

Mağlubiyetin ardından kaptan Eda Erdem Dündar gözyaşlarını tutamadı.

SAYI DAĞILIMI

Meryem Boz – 24 sayı

Eda Erdem Dündar – 15 sayı

Zehra Güneş – 14 sayı

Tuğba Şenoğlu – 8 sayı

Meliha İsmailoğlu – 8 sayı

Ebrar Karakurt – 7 sayı

Şeyma Ercan – 4 sayı

Hande Baladın – 3 sayı

Cansu Özbay – 2 sayı

Naz Aydemir Akyol – 1 sayı

İlk kez son 8'e kaldık

B Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı ancak çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybetti.