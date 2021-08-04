SON DAKİKA| A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!
SON DAKİKA...A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak Tokyo Olimpiyatları'na Çeyrek finalde veda etti.
SON DAKİKA...Tokyo Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde Güney Kore ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı 3-2 mağlup olarak olimpiyatlara veda etti.
MAÇTAN NOTLAR
İlk sette Milli Takım 5-2 öne geçti
İlk sette Milli Takım 8-6 önde...
Skor 11-9 oldu ve mola...
İlk sette Milli Takım 18-13 önde...
İLK SETİ KAZADIK! 25-17
İkinci sette Güney Kore 4-2 öne geçti
İkinci sette Güney Kore 11-6 öne geçti ve mola geldi...
İkinci sette Güney Kore 15-7 öne geçti
İkinci sette Güney Kore 22-14 öne geçti
2.SETİ GÜNEY KORE 25-17 KAZANDI VE DURUMU 1-1 YAPTI
Üçüncü sette Güney Kore 5-1 öne geçti
Üçüncü sette kaptan Eda Erdem'in sayısı ile 15-15 eşitlik geldi ve mola...
İki kez set sayısını çevirdik! Durum 24-24...
3.SETİ GÜNEY KORE 28-26 KAZANDI VE DURUMU 2-1 YAPTI
4.sete iyi başladık! 7-2 öndeyiz...
4.sette durum 14-11 ve mola geldi...
Tuğba Şenoğlu ve Ebrar Karakurt'un katkıları ile 19-14 öndeyiz...
4.SETİ KAZANDIK! 25-18...Skor 2-2
Final setinde Tuğba Şenoğlu'nun sayıları ile 3-2 öndeyiz...
Heyecan yüksek! Durum 6-5 oldu
12-10 gerideyiz ve mola...
FİNAL SETİNİ 15-13 KAYBETTİK
Mağlubiyetin ardından kaptan Eda Erdem Dündar gözyaşlarını tutamadı.
SAYI DAĞILIMI
Meryem Boz – 24 sayı
Eda Erdem Dündar – 15 sayı
Zehra Güneş – 14 sayı
Tuğba Şenoğlu – 8 sayı
Meliha İsmailoğlu – 8 sayı
Ebrar Karakurt – 7 sayı
Şeyma Ercan – 4 sayı
Hande Baladın – 3 sayı
Cansu Özbay – 2 sayı
Naz Aydemir Akyol – 1 sayı
İlk kez son 8'e kaldık
B Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı ancak çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybetti.