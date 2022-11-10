Son dakika | A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosu açıklandı! Kadroda sürprizler var

Liglere verilecek Dünya Kupası arasında A Milli Takım hazırlık maçları yapacak. Bu kapsamda A Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi.
Kadroda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ
Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.
Doğan Alemdar - Stade Rennais FC
Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.
DEFANS
Onur Bulut - Yukatel Kayserispor
Zeki Çelik - AS Roma
Cenk Özkacar - Valencia CF
Çağlar Söyüncü - Leicester City FC
Merih Demiral - Atalanta BC
Ozan Kabak - TSG 1899 Hoffenheim
Samet Akaydin - Adana Demirspor A.Ş.
Tayyip Sanuç - Beşiktaş A.Ş.
Eren Elmalı - Trabzonspor A.Ş.
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.
ORTA SAHA - FORVET
Cengiz Ünder - Olympique de Marseille
Emre Mor - Fenerbahçe A.Ş.
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe A.Ş.
Arda Güler - Fenerbahçe A.Ş.
Berkay Özcan - Medipol Başakşehir FK
Emirhan İlkhan - Torino FC
Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek - Fenerbahçe A.Ş.
Orkun Kökçü - Feyenoord
Salih Özcan - Borussia Dortmund
Deniz Türüç - Medipol Başakşehir FK
Doğukan Sinik - Hull City AFC
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.
Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.
Enes Ünal - Getafe CF
Umut Bozok - Trabzonspor
Öte yandan Fenerbahçe 6 futbolcu ile Milli Takım'a en çok oyuncu gönderen takım oldu. Trabzonspor'dan ise 3 isim kadroya çağrıldı.