Son dakika | A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosu açıklandı! Kadroda sürprizler var

Liglere verilecek Dünya Kupası arasında A Milli Takım hazırlık maçları yapacak. Bu kapsamda A Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi.

Kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ

Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.

Doğan Alemdar - Stade Rennais FC

Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.

DEFANS

Onur Bulut - Yukatel Kayserispor

Zeki Çelik - AS Roma

Cenk Özkacar - Valencia CF

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Çağlar Söyüncü - Leicester City FC

Merih Demiral - Atalanta BC

Ozan Kabak - TSG 1899 Hoffenheim

Samet Akaydin - Adana Demirspor A.Ş.

Tayyip Sanuç - Beşiktaş A.Ş.

Eren Elmalı - Trabzonspor A.Ş.

Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.

ORTA SAHA - FORVET

Cengiz Ünder - Olympique de Marseille

Emre Mor - Fenerbahçe A.Ş.

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe A.Ş.

Arda Güler - Fenerbahçe A.Ş.

Berkay Özcan - Medipol Başakşehir FK

Emirhan İlkhan - Torino FC

Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano

İsmail Yüksek - Fenerbahçe A.Ş.

Orkun Kökçü - Feyenoord

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Salih Özcan - Borussia Dortmund

Deniz Türüç - Medipol Başakşehir FK

Doğukan Sinik - Hull City AFC

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.

Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.

Enes Ünal - Getafe CF

Umut Bozok - Trabzonspor

Öte yandan Fenerbahçe 6 futbolcu ile Milli Takım'a en çok oyuncu gönderen takım oldu. Trabzonspor'dan ise 3 isim kadroya çağrıldı.