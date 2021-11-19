Son dakika | AB Konseyi'nden flaş açıklama: İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Son dakika haberi... Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada Konsey Başkanı Charles Michel'in; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.