Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden yetkilerini Kamala Harris'e devrediyor!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Başkan Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesine gideceğini ifade eden Beyaz Saray Sözcüsü; Biden'ın burada kolonoskopi olacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamasına şöyle devam etti:

"Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak."

Sözcü Psaki, yaptığı açıklamada günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini de paylaştı.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, ABD'de ilk defa bir kadının başkan yetkilerine sahip olacağını açıkladı.

ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.