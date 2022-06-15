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  3. Son dakika | ABD Merkez Bankası FED faizi artırdı! 28 yılın en sert artışı!

Son dakika | ABD Merkez Bankası FED faizi artırdı! 28 yılın en sert artışı!

Son dakika! ABD Merkez Bankası faizi yüzde 1,50- 1,75 aralığına yükseltti. ABD'de son 28 yılın en sert artışı oldu.

Son dakika | ABD Merkez Bankası FED faizi artırdı! 28 yılın en sert artışı!

Son dakika...ABD Merkez Bankası faizi yüzde 1,50- 1,75 aralığına yükseltti. ABD'de son 28 yılın en sert artışı oldu.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

1994 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gitti.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 75 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece Fed, son üç toplantıda toplamda 150 baz puanlık faiz artışa giderek federal fonlama faiz aralığını yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Fed faiz artırımı kararını 1’e karşı 10 oyla aldı.

Fed, ABD ekonomisi için 2022 Yılı büyüme beklentisini yüzde 2,8’den yüzde 1,7’ye düşürdü. Fed ayrıca, bundan sonrası için daha hızlı faiz artışlarına gideceğinin sinyalini verdi.

Fed yıl sonuna kadar 175 baz daha faiz artırabileceği ve yıl sonunda faizi yüzde 3,4’e yükseltebileceği mesajını verdi.

Fed, Mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş ve politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Mayıs ayında ise 2000 yılından beri ilk defa 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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