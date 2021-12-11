Son dakika | ABD'nin Kentcuky eyaletinde hortum felaketi: En az 50 kişi öldü

Son dakika... ABD'nin Kentcuky, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde hortum felaketi yaşanıyor. Kentcuky Valisi Beshear hortumlarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Beshear can kaybının artmasını beklediklerini dile getirirken 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi. Beshear kenti 4 hortumun vurduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan en az 24 kasırga bildirildi.