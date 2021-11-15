Son dakika: Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kimdir? Kaç yaşında, öldü mü, neden öldü?

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan'ın Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bunun üzerine internet arama motorlarında Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kimdir? Kaç yaşında, öldü mü, neden öldü? soruların cevapları haberimizde...

SON DAKİKA: ABDULLAH ÖCALAN'IN KARDEŞİ OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

Osman Öcalan, PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ın kardeşidir. 1958 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Osman Öcalan1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra utanç duydu ve PKK tarafından hapsedildi. PKK örgütündeki kod adı Ferhat'tır.

Öcalan, Orta Doğu dergisine verdiği bir röportajda şöyle konuştu:

"Haziran 1993'te, tüm yetkilerimi elimden aldılar. Üç ay boyunca bir hücreye hapsedildim ve Şubat 1995'teki yargılanmamdan önce 52 gün boyunca sorguya çekildim. Duruşma sadece bir gün sürdü. Fikirlerimi savunmaya devam edersem idam edileceğime dair uyarıldım. Etmezsem affedilecektim. Bir avukat? Söz konusu bile değil. Duruşma dağ kanunları altında yapılmıştı"

1994 yılında, bir PKK savaşçısı ile evlenmek için PKK'dan ayrıldı. PKK, militanlar arasındaki ilişkileri yasaklamaktadır. Daha sonra PKK'ya tekrar katıldı.

Mart 2003'te, Batılı gazetecilere Kandil dağlarındaki sığınağından yaptığı röportajda şöyle konuşmuştur: "Kürt meselesi çözülmediği sürece silahlarımızı asla bırakmayacağız".

Öcalan, Murat Karayılan'a meydan okumak amacıyla Yurtsever Demokrat Parti'yi (PWD) kurmak için Ağustos 2004'te Hikmet Fidan ile birlikte PKK'dan ayrıldı.

Ağustos 2009'da, Hürriyet, Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Osman'ın Ergenekon ile olan bağlantılarının araştırılmasını önerdiği, 125 sayfalık bir dilekçe yazdığını bildirdi.

Osman Öcalan, 3 kez evlilik yaptı. Son eşinin Iraklı olduğu söylenmektedir.

OSMAN ÖCALAN KAÇ YAŞINDA, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Habertürk Dış Politikalar ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin'in aktardığı bilgilere Osman Öcalan'ın koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü Erbil'de hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Osman Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.