Son dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den amirallerin bildirisine sert tepki

Son dakika... Geçtiğimiz cuma gecesi 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin yayımladığı bildiriye tepkiler sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Gül, skandal bildiriye ilişkin olarak, "Bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz, ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir." dedi.

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