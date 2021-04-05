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Son dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den amirallerin bildirisine sert tepki

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 104 amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin "Bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz" dedi.

Son dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den amirallerin bildirisine sert tepki

Son dakika... Geçtiğimiz cuma gecesi 104  emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin yayımladığı bildiriye tepkiler sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Gül, skandal bildiriye ilişkin olarak, "Bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz, ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir." dedi. 

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