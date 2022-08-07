Son dakika! AFAD açıkladı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika... AFAD resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Açıklanan bilgilere göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son gelen bilgilere göre Kaş açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) August 7, 2022

AFAD SON DEPREMLER 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Ağustos 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.