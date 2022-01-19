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  3. Son dakika | AFAD açıkladı: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD açıkladı: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem saat 08.59'da Ceyhan ilçesinde yerin 6.60 km altında 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Ocak 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

Tayfun Altuntaş
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