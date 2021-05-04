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  3. Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.02 sıralarında Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.02 sıralarında Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin yerin 105.30 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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