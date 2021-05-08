2021 Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2006904872021 İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2047129942021 Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060109722021 Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2041104922021 Girne Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3007102582021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1082111512021 İstanbul Ayvansaray Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 205090051Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine büyük mesaj: "Son evladımız da ailesine kavuşana kadar bu mücadele sürecek''2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 2021106652021 Kto Karatay Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204090129
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika... AFAD açıkladı! Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD açıkladı! Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... AFAD açıkladı! Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Aydın Kuşadası'nda  3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 7.00 km olarak ölçüldü.

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT