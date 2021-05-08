Son dakika... AFAD açıkladı! Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Aydın Kuşadası'nda 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 7.00 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 16.40 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 08.05.2021, 22:37:25 TSİ
Enlem : 37.8396 N
Boylam : 26.9948 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/2YjGe7oRhi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi