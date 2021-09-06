Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.04 sıralarında Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem 7.08 derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şu şekilde:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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