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  3. Son dakika | AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika | AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada söz konusu depremin şiddeti 4.2 olarak bildirildi.

Son dakika | AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.04 sıralarında Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem 7.08 derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şu şekilde:

AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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