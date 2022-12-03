Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.2 km km olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 10.6 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 ARALIK 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Düzce'de korkutan deprem

AFAD SON DEPREMLER 3 ARALIK 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Aralık 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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