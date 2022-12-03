Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.2 km km olarak belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 10.6 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 3, 2022
YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) https://t.co/PHK2hFPpo4
03.12.2022, 07:59:20 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 10.6 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gümüşova (Düzce)
Tarih:2022-12-03
Saat:07:59:20 TSİ
Enlem:40.808 N
Boylam:30.946 E
Derinlik:14.2 km
Detay:https://t.co/GbiTwiIsh9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 ARALIK 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
AFAD SON DEPREMLER 3 ARALIK 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Aralık 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde: