Son dakika | AFAD açıkladı! Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Ege Bölgesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Ege Bölgesinde 13.40 km derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2022
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 20.72 km.Dodecanese (Yunanistan), 171.41 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 25.04.2022, 19:11:04 TSİ
Enlem : 35.2420 N
Boylam : 26.6590 E
Derinlik : 13.40 km
Detay : https://t.co/dT4v5lM14F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi