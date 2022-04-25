61'lik Nurseli İdiz'den yarı çıplak paylaşım! Boğaza karşı uzanıp masaj yaptırdı! Gören gözlerine inanamadı!Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle | Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 88. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Yasak Elma 140. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Hakim 4. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle YoutubeDemir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiBeşiktaş – Kasımpaşa maçı canlı izle | Beşiktaş – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiRamazan bayramı tatili kaç gün 2022? 9 gün olacak mı? Ramazan bayramı birleşecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi! Bayram tatili kaç gün oldu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | AFAD açıkladı! Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD açıkladı! Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Ege Bölgesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD açıkladı! Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Ege Bölgesinde 13.40 km derinliğinde,  3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT