Son dakika... Son günlerde fay hareketlerinin fazla olduğu Ege Denizinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak 13 Nisan Salı günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de AFAD verilerine göre saat 23.57'de Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 29.06 km. uzaklıkta yerin 12.79 km. altında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (17 NİSAN 2021 CUMARTESİ)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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