SON DAKİKA | AFAD, Gulripshi, Abhazya (Gürcistan) ve Artvin Hopa sınırında 3.8 büyüklüğünde, 34.8derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
SON DAKİKA | AFAD duyurdu! 3.8 büyülüğünde deprem!
SON DAKİKA | AFAD, Gulripshi, Abhazya (Gürcistan) ve Artvin Hopa sınırında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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