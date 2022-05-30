Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!
Son dakika! AFAD duyurdu Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD duyurdu Adana'nın Kozan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.07 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Gün içinde son dakika depremlerinden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya erişebilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2022
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Kozan (Adana)
Tarih-Saat : 30.05.2022, 21:07:18 TSİ
Enlem : 37.4561 N
Boylam : 35.9038 E
Derinlik : 26.24 km
Detay : https://t.co/ugDrW8sBWJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi