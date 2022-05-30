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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu Adana'nın Kozan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

photo-2021-09-22-15-05-38.jpgSon dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

AFAD SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.07 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Gün içinde son dakika depremlerinden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya erişebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER 

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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