Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,6 deprem!

CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'na ikinci atak! "Adam kendi kendini mahkum etti!"

Selahattin Demirtaş, hapisten muhalefeti resmen silkti! Ne söylemedi ki? Millet İttifakı'nı perişan etti! "Hiç utanmıyor musunuz?"