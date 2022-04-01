Son dakika... AFAD verilerine göre saat 08.34'te Adana'nın Karaisali ilçesinde yerin 6.99 km altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.1 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 1 NİSAN 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Nisan 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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