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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika... AFAD verilerine göre saat 08.34'te Adana'nın Karaisali ilçesinde yerin 6.99 km altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.1 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. 

 

Son dakika | AFAD duyurdu: Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 1 NİSAN 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Nisan 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

Son dakika | AFAD duyurdu: Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Bölge Gündem Editör Ekibi
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