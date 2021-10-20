Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 23:25'te Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre deprem Yunanistan, Dodecanese'in 51.86 km, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 176.21 km açıklarında gerçekleşti.

Depremin, 12.12 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız