Son dakika! AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4,4 deprem!

Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.14 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 16,26 kilometre olarak kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedilen depremde hasar görülmediği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER 24 NİSAN 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Nisan 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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