Son dakika | AFAD duyurdu: Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem! Antalya Kaş'ta da hissedildi
Son dakika... AFAD, Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem Antalya'nın Kaş ilçesinde de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Antalya Valisi Yazıcı, can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Akdeniz'de saat 08.32'te yerin 9.59 kilometre altında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Antalya'nın Kaş ilçesin 155.56 km, Yunanistan Dodecanese'ye 113.67 km uzaklıkta gerçekleşti.
Deprem Antalya'nın yanı sıra çok sayıda ilimizde de hissedildi. Sosyal medyada vatandaşlar depremi hissettiklerine dair çok sayıda paylaşımda bulundu.
AFAD'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA
AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
KANDİLLİ 6,1 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz açıklarında yerin 28.4 km altında 6.1 büyüklüğünde kaydedildi.
ANTALYA VALİSİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR
Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2021
Büyüklük : 6.0 (ML)
Yer : Akdeniz, 113.67 km.Dodecanese (Yunanistan), 155.56 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 19.10.2021, 08:32:34 TSİ
Enlem : 35.0141 N
Boylam : 28.4483 E
Derinlik : 9.59 km
Detay : https://t.co/E2xoWXfgQX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
AFAD SON DEPREMLER 19 EKİM 2021 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Ekim 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde: