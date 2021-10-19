Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Akdeniz'de saat 08.32'te yerin 9.59 kilometre altında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Antalya'nın Kaş ilçesin 155.56 km, Yunanistan Dodecanese'ye 113.67 km uzaklıkta gerçekleşti.

Deprem Antalya'nın yanı sıra çok sayıda ilimizde de hissedildi. Sosyal medyada vatandaşlar depremi hissettiklerine dair çok sayıda paylaşımda bulundu.

AFAD'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

KANDİLLİ 6,1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz açıklarında yerin 28.4 km altında 6.1 büyüklüğünde kaydedildi.

ANTALYA VALİSİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 19 EKİM 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Ekim 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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