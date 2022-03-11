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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.56 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 30 kilometre olarak kaydedilirken, vatandaşların sarsıntıyı net bir şekilde hissettiği öğrenildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 11 MART 2022 CUMARTESİ

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bölge Gündem Editör Ekibi
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