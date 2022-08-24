Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya'da 4,4 deprem!

Son dakika! AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. saat 08.30 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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