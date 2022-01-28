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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika! AFAD'ın internet sitesindeki verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

Emine Özfalcı
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