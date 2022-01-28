Son dakika | AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!
Son dakika! AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın internet sitesindeki verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Akdeniz, 82.60 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 28.01.2022, 06:57:48 TSİ
Enlem : 35.4028 N
Boylam : 32.1875 E
Derinlik : 3.32 km
Detay : https://t.co/I6EyoQXsph@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi