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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Aydın Nazilli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Aydın Nazilli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 08.53'te yerin 7.00 km altında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Kandili Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde yerin  4.7 km altında kaydedildi. 

AFAD SON DEPREMLER 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 23 Mart 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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