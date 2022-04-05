Son dakika | AFAD duyurdu: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 10.53'te yerin 6.94 km altında 3.5 büyüklüğünde kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD SON DEPREMLER 5 NİSAN 2022 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Nisan 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 5, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Ege Denizi, 22.07 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 05.04.2022, 10:53:33 TSİ
Enlem : 37.8221 N
Boylam : 26.8263 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/Zzij2ulDyh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 NİSAN 2022 SALI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.