AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 10.53'te yerin 6.94 km altında 3.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER 5 NİSAN 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Nisan 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 NİSAN 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.