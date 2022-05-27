Son dakika! AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Bingöl Yedisu'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 4.35 kilometre olarak açıklanırken, ilçe sakinlerinin depremi anlaşılır bir biçimde hissettikleri öğrenildi. Bunun hemen ardından Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu 27 Mayıs 2022? soru başlıkları araştırılmaya başlandı.

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU? BİNGÖL'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU 27 MAYIS 2022?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 15:49 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Gün içinde son dakika depremlerinden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya erişebilirsiniz.