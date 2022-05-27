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Son dakika! AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Bingöl'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu 27 Mayıs 2022? soruları merak konusu oldu. AFAD, Bingöl'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD, Bingöl Yedisu'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 4.35 kilometre olarak açıklanırken, ilçe sakinlerinin depremi anlaşılır bir biçimde hissettikleri öğrenildi. Bunun hemen ardından Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu 27 Mayıs 2022? soru başlıkları araştırılmaya başlandı.

Son dakika! AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU? BİNGÖL'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU 27 MAYIS 2022?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 15:49 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Gün içinde son dakika depremlerinden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya erişebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER 

Son dakika! AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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