Son dakika! AFAD duyurdu: Bursa'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika! Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap ürünleri fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. AFAD, meydana gelen patlamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bir çok noktadan görüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiler.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler kısa sürede bastırılırken, patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap ürünleri fabrikasında patlama meydana geldiği bilgisi alınmıştır. AFAD ekiplerimiz olay bölgesine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."