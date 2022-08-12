Son dakika |AFAD duyurdu: Çorum Merkez'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Çorum'un Merkez ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.07'de Çorum'un Merkez ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.50 km altında gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4.2 şiddetinde yerin 5.0 km altında kaydedildi.

KENT MERKEZİNDE KISA SÜRELİ HİSSEDİLDİ

Deprem sebebiyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 12 Ağustos 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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