Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.07'de Çorum'un Merkez ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.50 km altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4.2 şiddetinde yerin 5.0 km altında kaydedildi.
KENT MERKEZİNDE KISA SÜRELİ HİSSEDİLDİ
Deprem sebebiyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER 12 AĞUSTOS 2022 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 12 Ağustos 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Merkez (Çorum)
Tarih-Saat : 12.08.2022, 09:07:12 TSİ
Enlem : 40.6831 N
Boylam : 34.8611 E
Derinlik : 5.50 km
Detay : https://t.co/jf08EYuEIp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 12 AĞUSTOS 2022 CUMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 12, 2022
CATAK-(CORUM) https://t.co/Wd7nvVEhCc
12.08.2022, 09:07:11 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli