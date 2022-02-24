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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 12.51'de yerin 11.11 km altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.0 km altında 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. 

Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

 

 

AFAD SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Bölge Gündem Editör Ekibi
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