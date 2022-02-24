Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 12.51'de yerin 11.11 km altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.0 km altında 3.7 büyüklüğünde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Kargi (Çorum)
Tarih-Saat : 24.02.2022, 12:51:33 TSİ
Enlem : 41.1636 N
Boylam : 34.4945 E
Derinlik : 11.11 km
Detay : https://t.co/5Fd5fGRqyR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.