Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

İmamoğlu'nun o sözleri karşısında Bakan Karaismailoğlu'ndan hamle gecikmedi! 250 bin liralık tazminat davası açtı!

İran Devrim Muhafızları Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına aldı! Öyle bir video yayınladılar ki dünya ayağa kalktı, Ermenistan kına yaktı!