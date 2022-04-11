Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD verilerine göre Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD verilerine göre Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.01 saatleri sırasında gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2022
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.21 km.Dodecanese (Yunanistan), 103.20 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.04.2022, 21:01:37 TSİ
Enlem : 35.9438 N
Boylam : 26.6686 E
Derinlik : 51.52 km
Detay : https://t.co/W7W1UIx7Et@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi