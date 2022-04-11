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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD verilerine göre Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.01 saatleri sırasında gerçekleşti.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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