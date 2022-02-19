Son dakika | AFAD duyurdu: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 07.21'de Lice ilçesinde yerin 20.24 km altında 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2022
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Lice (Diyarbakir)
Tarih-Saat : 19.02.2022, 07:21:05 TSİ
Enlem : 38.3903 N
Boylam : 40.7375 E
Derinlik : 20.24 km
Detay : https://t.co/Z9TQS0eT5q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Şubat 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.