AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 07.21'de Lice ilçesinde yerin 20.24 km altında 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Şubat 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.